Uluslararası çağdaş sanat fuarı Contemporary Istanbul 14. edisyonu için gün sayıyor. 13 yıldır Akbank’ın ana sponsorluğunda gerçekleşen Contemporary Istanbul, 12‐15 Eylül tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi ve Lütfi Kırdar Rumeli Salonu’nda sanatseverlere ev sahipliği yapacak.
Bu yıl fuarda, 22 ülkeden 75 çağdaş sanat galerisi, 510 sanatçı ve 1400’ün üzerinde eser yer alacak. Fuarın artistik direktörlüğünü Fransız sanat araştırmacısı ve küratör Anissa Touati üstleniyor.
Contemporary Istanbul için geri sayım
Sanat
Geri sayım başlayan Contemporary Istanbul eylül ayında sanatseverlerle buluşacak.
Uluslararası çağdaş sanat fuarı Contemporary Istanbul 14. edisyonu için gün sayıyor. 13 yıldır Akbank’ın ana sponsorluğunda gerçekleşen Contemporary Istanbul, 12‐15 Eylül tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi ve Lütfi Kırdar Rumeli Salonu’nda sanatseverlere ev sahipliği yapacak.