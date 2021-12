Contemporary İstanbul Vakfı’ndan yeni sergi: Videodaki Manzara

Contemporary İstanbul Vakfı, yeni sergisi Videodaki Manzara'da; dil, yer ve kimlik, tarih, ekoloji, sürdürülebilirlik, dünyaya dair her şey hakkında düşünmeye ve zihinleri diri tutmayı çağrıda bulunuyor. Bunu yaparken de her zaman bir yer ve hafıza olan manzarayı merkeze alıyor.

Berat Işık We Are Almost There