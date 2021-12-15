Contemporary İstanbul Vakfı’ndan yeni sergi: Videodaki Manzara

Contemporary İstanbul Vakfı, yeni sergisi Videodaki Manzara'da; dil, yer ve kimlik, tarih, ekoloji, sürdürülebilirlik, dünyaya dair her şey hakkında düşünmeye ve zihinleri diri tutmayı çağrıda bulunuyor. Bunu yaparken de her zaman bir yer ve hafıza olan manzarayı merkeze alıyor.

Berat Işık We Are Almost There

Kamera ise bu yerin kaydını tutan ve orayı hareketli bir görüntüye dönüştüren araç olarak karşımıza çıkıyor. Sergide sanatçıların baktıkları konunun kaydı olan video yaşadığımız yerlerle ilişki kurma biçimlerimizi ve yeryüzü üzerindeki etkimize tanıklık ediyor. Sergi 10 Aralık 2021 – 28 Şubat 2022 tarihleri arasında Cocoon’da gezilebilecek.

Antonio Cosentino: Marmara'dan Kaçış

Üç yıl önce kurulan Contemporary İstanbul Vakfı’nın etkinliklerinde dikkat çektiği ve vizyon-misyon olarak da belirlediği sürdürülebilirlik konusunu da irdeleyen sergi Ali Kazma, Antonio Cosentino, Berat Işık, Delal Eken, Ebru Ceylan, Ergin Çavuşoğlu, Ferhat Özgür, Hülya Özdemir’in video eserlerini bir araya getiriyor.

The King's Man: Başlangıç'tan final fragmanı