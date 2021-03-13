Corinne Masiero'dan Cesar Ödül gecesinde çıplak protesto

Fransız sinemasının Oscar'ları olarak kabul edilen Cesar Ödülleri'nde ilginç bir protesto yaşandı. 57 yaşındaki Fransız aktris Corinne Masiero, kanlar içindeki bir elbisenin üzerine giydiği eşek kostümüyle sahneye çıktı. Ardından corona virüs salgını döneminde, devletin kültür sanat politikalarını protesto etmek için törende soyundu.

Masiero'nun karnında "Kültür yok, gelecek yok", sırtında ise "Bize sanatı geri ver, Jean" (Fransa Başbakanı Jean Castex) yazdığı görüldü.



Sunucu Marina Fois'un şaşkınlığı yüzünden okunurken seyirciler ilk şoku atlattıktan sonra Masiero'yu alkışlamaya başladı. Masiero'nun Fransa Başbakanı Jean Castex'i ve hükümetin corona virüs salgını nedeniyle verdiği kararları protesto ettiği bildirildi.

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