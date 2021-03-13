Corinne Masiero'dan Cesar Ödül gecesinde çıplak protesto

Ünlü oyuncu Corinne Masiero, Cesar Ödül gecesinde Fransa'daki kültür sanat politikalarını protesto etmek için soyundu.

13.03.2021 - 14:29

Corinne Masiero'dan Cesar Ödül gecesinde çıplak protesto

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

46. Cesar Sinema Ödülleri sahiplerini buldu

46. Cesar Sinema Ödülleri sahiplerini buldu

Fransız sinemasının Oscar'ları olarak kabul edilen Cesar Ödülleri'nde ilginç bir protesto yaşandı. 57 yaşındaki Fransız aktris Corinne Masiero, kanlar içindeki bir elbisenin üzerine giydiği eşek kostümüyle sahneye çıktı. Ardından corona virüs salgını döneminde, devletin kültür sanat politikalarını protesto etmek için törende soyundu.

Masiero'nun karnında "Kültür yok, gelecek yok", sırtında ise "Bize sanatı geri ver, Jean" (Fransa Başbakanı Jean Castex) yazdığı görüldü.

Sunucu Marina Fois'un şaşkınlığı yüzünden okunurken seyirciler ilk şoku atlattıktan sonra Masiero'yu alkışlamaya başladı. Masiero'nun Fransa Başbakanı Jean Castex'i ve hükümetin corona virüs salgını nedeniyle verdiği kararları protesto ettiği bildirildi.

Menajerimi Ara 29. yeni bölüm fragmanı

SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...