Corona günlerinde Gülsin Onay'dan evde konser

Tüm dünyada etkisini gösteren corona virüs (covid-19) sebebiyle toplu etkinlikler ve konserler iptal ediliyor. Dünyaca ünlü piyanist Gülsin Onay iptal edilen konserini evden verdi. Onay’ın sosyal medya hesabından canlı yayın yaparak verdiği konserini 730 bin kişi izledi.



Onay, Twitter’dan canlı yayınladığı konserini şu sözlerle duyurdu:



“İlk Twitter canlı yayın konserime hoş geldiniz. Bu kez konser salonunda değil evimde ağırlıyorum sizleri. Yarın iptal edilmiş olan Polonya’da vermem planlanan konserde programda yer alan Chopin Andante Sipanato et Grande Polonaise ile başlıyorum konsere.”



İlk Twitter canlı yayın konserime hoş geldiniz.

Bu kez konser salonunda değil evimde ağırlıyorum sizleri..

Yarın iptal edilmiş olan Polonya’da vermem planlanan konserde programda yer alan Chopin Andante Sipanato et Grande Polonaise ile başlıyorum konser https://t.co/Aru1NVCwyP — Gulsin Onay (@gulsinonay) March 15, 2020

HALUK LEVENT DE CANLI YAYINDA ŞARKI SÖYLEDİ

Öte yandan Haluk Levent de iptal olan konserleri nedeniyle şarkılarını sosyal medyadan canlı yayında söyledi. Levent önceki gün, “Bugünlerde konserlerimi bekleyip sonra iptal edilince üzülen dinleyicilerim için yarın akşam bu sayfadan canlı şarkılar söyleyeceğim. Belki şu günlerde moral olur yani umarım olur” açıklamasında bulunmuştu.