Corona salgını medyayı nasıl etkiledi?

Dünya çapında hükümetler corona virüsün yayılmasını önlemek için tedbirler alırken; televizyon ve film prodüksiyon şirketleri işlerini askıya aldı, büyük spor organizasyonları iptal edildi ya da ertelendi, tema parklar kapılarını kapattı.



Salgın, medya endüstrisini ekonomik olarak vurdu. Dev film yapım şirketi Disney’in yapımlarını durdurma kararını Discovery, Fox, ViacomCBS ve AMC şirketleri de takip etti.

30 GÜNDE 2 MİLYAR DOLAR KAYIP



Disney tema parklarını kapattı, filmlerin gösterim tarihlerini erteledi ve çekimleri süren yapımlarını askıya aldı. Şirketin tema parklarını 30 gün kapatmasının 2 milyar dolarlık kayıp anlamına geldiği bildirildi.

EVDE FİLM KEYFİ SEKTEYE UĞRAYABİLİR

Şirketin spor kanalı ESPN’i kapsayan kablolu yayın ağı da spor etkinliklerinin iptal edilmesi nedeniyle zarara uğrayabilir. Analistlere göre bu zararın maddi karşılığı ilerleyen günlerde açığa çıkacak.



Business Insider’ın haberine göre, corona virüs salgınından kısa vadede karlı çıkan şirket Netflix olacak. Zira evde daha fazla zaman geçirmek, internet yayın platformunda daha fazla seçenek aramak anlamına geliyor. Ancak salgın, Netflix’i de ilerleyen günlerde ekonomik olarak zora sokabilir. Yayın platformu, Avrupa ve Asya gibi salgından en çok etkilenen bölgeler de dahil olmak üzere, bu yıl uluslararası pazarlardan gelen abonelere ve gelire güveniyor. Ancak bu bölgelerdeki çalışanların salgın nedeniyle işlerini kaybetmeleri ya da kaybetme endişesi yaşamaları Netflix'e abone olma oranlarında da düşüşün gerçekleşmesine yol açabilir.