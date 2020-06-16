Corona virüs nedeniyle Oscar 2021'e erteleme

Oscar ödülleri gecesi corona virüs salgını nedeniyle 25 Nisan 2021'e ertelendi.

Reuters - Anadolu Ajansı 16.06.2020 - 01:39 | Son Güncelleme : 16.06.2020 - 01:48

Corona virüs nedeniyle Oscar 2021'e erteleme

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Sinema dünyasının en prestijli ödüllerinin verildiği Oscar gecesinin, ABD’de halen devam eden yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle ertelendiği bildirildi.

Ödül gecesini organize eden Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi'nden yapılan açıklamada, 28 Şubat 2021’de düzenlenmesi planlanan 93. Oscar ödülleri gecesinin corona virüs sebebiyle 25 Nisan 2021’e ertelendiği belirtildi.

Açıklamada, "Ödül tarihini uzatmakla, film yapımcılarına, filmlerini bitirip gösterime sokmaları için gerekli esnekliği sağladığımızı ümid ediyoruz" ifadesi kullanıldı.

Genellikle yıl sonuna kadar yapılan Oscar'a aday gösterilecek filmler için başvuru tarihinin de 28 Şubat 2021’e kadar uzatıldığı kaydedildi.

ABD’de mart başından beri etkili olan salgına karşı alınan tedbirler çerçevesinde film ve televizyon sektöründe üretim durmuştu.

Oscar ödülleri gecesi en son 1981 yılında, dönemin ABD Başkanı Ronald Reagan’a yönelik suikast girişimi nedeniyle 24 saat ertelenmişti.

92. OSCAR ÖDÜL TÖRENİNDE YAŞANANLAR

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