Corona virüse karşı bağış yapanlar David Lynch ile kahve içme şansı yakalayacak

Corona virüs için tedavi araştırmaları tüm hızıyla devam ederken, yardım kampanyaları da art arda geliyor. Son olarak usta yönetmen David Lynch, bir bağış kampanyasına destek verme kararı aldığını açıkladı.

06.05.2020 - 11:15

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Sanat ve eğlence dünyasının önde gelen isimleri, Çin'de başlayan ve dünyaya 3 milyon 700 binden fazla kişiyi etkileyen corona virüs ile mücadeleye karşı bağış toplamak için seferber oldu. Kimi nakit yardımında bulunurken kimi bağışları artırmaya yönelik çalışmalar içine girdi. O isimlere son olarak sinemanın en önemli yönetmenlerinden biri olarak gösterilen David Lynch katıldı.

STRESİ AZALTMAYI HEDEFLİYOR

İkiz Tepeler, Mulholland Çıkmazı ve Dune gibi unutulmaz filmlere imza atan 74 yaşındaki yönetmen Heal The Healers Now isimli kuruluşa destek verdiğini açıkladı. Aynı zamanda tanınan bir ressam olan Lynch'in destektediği kuruluş, corona virüs salgınında ön planda emek veren sağlık çalışanlarının stres seviyesini azaltmayı hedefliyor.

SEÇİLEN KİŞİYİ RESMEDECEK

Bu kuruma bağış yapanlar arasından seçilen kişiler David Lynch ile online olarak kahve içme fırsatı yakalayacak. Ayrıca bu sırada David Lynch'in karşısındaki kişiyi resmedecek.

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