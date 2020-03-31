Corona virüsü fırsat bilip Van Gogh tablosu çaldılar

Conora virüs nedeniyle dünya durdu hırsızlar durmadı! Hollanda'da Amsterdam kentinin doğusunda yer alan Singer Laren Müzesi, ünlü ressam Vincent van Gogh’a ait İlkbahar Bahçesi tablosunun çalındığını açıkladı.

GECE ÇALINDI



Singer Laren Müzesi'nden yapılan açıklamada, Groningen Müzesi’nden sergilenmek üzere ödünç alınan, Van Gogh’a ait 1884 tarihli İlkbahar Bahçesi tablosunun dün gece çalındığı bildirildi.

"MUHTEŞEM BİR ESER TOPLUMUN ELİNDEN ALINDI"



Tablo, Ruhun aynası temalı sergi için Singer Laren Müzesi'ne getirilmiş ancak müze, Corona virüs (Kovid-19) salgını sebebiyle ziyarete kapatılmıştı.

Vincent van Gogh’a ait İlkbahar Bahçesi tablosu

Müzenin yöneticilerinden Jan Rudolph de Lorm hırsızlık olayı sonrası şoke olduklarını belirtip, "Yaşananlar nedeniyle çok ama çok üzgünüz. Sanat bize ilham ve mutluluk veren bir şeyler özellikle de bu zor zamanlarda. Oysa şimdi muhteşem bir eser toplumun elinden çalındı" dedi.

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