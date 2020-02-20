Corona virüsünden Mona Lisa da nasibini aldı

İspanya'nın Barcelona kenti sıra dışı bir Mona Lisa portresine ev sahipliği yapıyor.

İspanya'nın Barcelona kentinde yapılması planlanan uluslararası mobil teknoloji fuarı corona virüsü salgını sebebiyle iptal edilince devreye sanatçılar girdi.



Barcelona'daki Katalan hükümet binasının duvarına "Maskeli Mona Lisa resmi" çizildi. "Tvboy" adlı İtalyan sanatçının eseri "Mobil dünya virüsü" adını taşıyor.

Duvar resminde elindeki cep telefonu ile selfie çeker şekilde resmedilen Mona Lisa'nın yüzünde de maske yer alıyor.

Hükümet duvarına çizilen eser ülke de yoğun ilgi görüyor.

Kimi vatandaşlar fuarın iptal edilmesinin hata olduğu belirtirken corona virüsüne karşı alınan önlemler için yetkililere hak verenler de var.

Salgın konusunda çok fazla paylaşım yapıldığını belirten sanatçı ise cep telefonlarının da bir nevi virüs olduğunu yorumunu yaptı.

VİDEO: MONA LİSA İLE BAŞ BAŞA (ARŞİV)