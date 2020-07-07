Country müzik efsanesi Charlie Daniels hayatını kaybetti

Country müziğin efsanevi şarkıcısı, gitarist ve aynı zamanda kemancı olan Charlie Daniels 83 yaşında hayata veda etti.

ntv.com.tr 07.07.2020 - 09:52

Country müzik efsanesi Charlie Daniels hayatını kaybetti

En çok Devil Went Down to Georgia adlı şarkısıyla tanınan country müziğin efsanevi sesi Charlie Daniels 83 yaşında hayatını kaybetti.

Daniels, ABD’nin Tennessee eyaletine bağlı Hermitage bölgesinde bir hastanede tedavi görüyordu. 2010 yılında kısmi felç olan, 2013’te de kalp pili operasyonu geçiren country müzisyeni, sağlık sorunlarına rağmen sane performanslarına devam ediyordu.

Şarkıcı, gitarist ve kemancı olan Daniels, Bob Dylan’ın Nashville Skyline konserlerinde onunla birlikte çalarak müziğe başladı. 1970'lerin başlarından itibaren, beş kişilik grup dünyayı gezerek yılda ortalama 250 konser verdi.

Charlie Daniels ve eşi Hazel Daniels Charlie Daniels ve eşi Hazel Daniels

Daniels bugüne dek Beyaz Saray’da, Super Bowl’da ve Orta Doğu’da bulunan Amerikan askerleri için de çaldı.

1980 yapımı John Travolta filmi Urban Cowboy’da rol alan Daniels’in çıkardığı hit şarkılardan bazıları Drinkin’ My Baby Goodbye, Boogie Woogie Fiddle Country Blues ve Uneasy Rider oldu.

Hazel Daniels ile evli olan Charlie Daniels’in Charlie Daniels Jr. adında bir oğlu bulunuyor.

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