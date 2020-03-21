Country müzik efsanesi Kenny Rogers hayatını kaybetti

Yaşayan efsane olarak nitelendirilen, Amerikalı country müzik yıldızı Kenny Rogers, 81 yaşında hayata gözlerini yumdu.

21.03.2020 - 13:53

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The Gambler, Lucile ve Coward of the Country gibi şarkılarıyla hafızalarda yer edinen Amerikalı country müzik yıldızı Kenny Rogers, 81 yaşında hayatını kaybetti.

SEVDİKLERİYLE KUŞATILMIŞTI

SKH Music tarafından yapılan açıklamada; müzisyenin kendi evinde, doğal nedenlerden dolayı ve sevdikleriyle kuşatılmış bir halde son nefesini verdiği belirtildi.

KÜÇEK BİR TÖREN DÜZENLENECEK

Kenny Rogers'ın ailesi, corona virüs salgını nedeniyle küçük bir tören düzenleneceğini ve sanatçının bu şekilde toprağa verileceğini duyurdu

3 GRAMMY ÖDÜLÜ KAZANDI

Tam adı Kenneth Ray Rogers olan Kenny Rogers, 1938 yılında ABD'nin Houston kentinde dünyaya geldi. 1958 yılından müzik kariyerine başlayan, 1970 ve 1980'li yıllarda listeleri altüst eden Rogers, kariyeri süresince üç Grammy Ödülü'ne değer görüldü.

KADINLARIN DUYMAK İSTEDİKLERİNİ SÖYLEDİ

1930 doğumlu müzisyen, ulaştığı şöhreti erkeklerin söylemek istediği ve kadınların duymak istediği şeyleri anlatan şarkılarına borçlu olduğunu söylemişti.

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