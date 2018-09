İrlandalı rock grubu Cranberries'in solisti Dolores O'Riordan, 15 Ocak'ta İngiltere'nin başkenti Londra'da aniden hayatını kaybetmişti. 46 yaşında ölen Dolores O'Riordan'ın ölüm nedenine dair açıklama geldi.



İngiliz adli tabip Shirley Radcliffe, aşırı derecede alkol alan O'Riordan'ın kazara boğularak öldüğünü açıkladı. Şarkıcının intihar ya da kendine zarar verme amacında olmadığı belirtildi.



Şarkıcının ölümüyle ilgili Westminster'da adli soruşturma yürütülüyordu.

O'Riordan'ın cansız bedeni, ocak ayında Londra'da bir otelin küvetinde suyun içinde bulunmuştu.



O'Riordan geçen yıl, 2015 yılında kendisine bipolar bozukluk tanısı konulduğunu ve kariyeri boyunca depresyonla mücadele ettiğini söylemişti. Üç çocuk annesi O'Riordan ayrıca 2013 yılında intihar girişiminde bulunmuştu.

Zombie, Linger, Ode to My Family, Dreams, Animal Instinct ve When You're Gone gibi şarkılara hayat veren Dolores O'Riordan'ın ani ölüm haberi, ünlü sanatçının albümlerinin satışını yüzde 900 binin üzerinde artırmıştı.

