CRR Senfoni Orkestrası klasik müziği açık havaya taşıyor

Cemal Reşit Rey(CRR) Senfoni Orkestrası, normalleşme süreciyle birlikte, uzun bir aradan sonra İstanbullulara “gerçek müziğin canlı müzik” olduğunu hatırlatmayı amaçlayan “İstanbul’da Senfonik Yaz” başlıklı konser dizisi başlatıyor. Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda gerçekleşecek konserin ardından İstanbul’un iki yakasındaki parklarda ücretsiz olarak tekrarlanacak.



CRR Genel Sanat Yönetmeni Cem Mansur’un, “Büyük Bir Gece Müziği”, “Bir Yaz Akşamı”, “Dansa Davet” ve “Yaz Masalları” temalarıyla oluşturduğu programla aynı zamanda müzikseverler, “Klasik olan ne ki?”, “Müzik neden zamansız, sınırsız?", "Neden klasik" olurmuş?” sorularının cevabını birlikte vermeye davet ediliyor.



CRR Senfoni Orkestrası ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Orkestralar Müdürlüğü’nün işbirliği ile gerçekleştirilecek en popüler klasik eserlerden oluşan konserler dizisinde; tanınmış solistlere ek olarak genç yetenekler de eşlik edecek.



PARKLARDA ÜCRETSİZ KONSERLER

Sosyal mesafe kuralları ve pandemi önlemleri çerçevesinde gerçekleştirilecek konserlerin biletleri; Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu için Biletix’ten satışa sunulurken, parklardaki konserler ücretsiz olarak İstanbullularla buluşacak.



“İstanbul’da Senfonik Yaz” konser dizisinin programı şöyle:



Büyük Bir Gece Müziği



3 Temmuz Cumartesi saat: 19.30/ Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu



4 Temmuz Pazar saat:20.00/Büyükçekmece Amfi Tiyatro



CRR Senfoni Orkestrası

Şef: Cem Mansur

Solist: Murat Usanmaz, gitar



F. Mendelssohn (189-1847) "Bir Yaz Gecesi Rüyası" (Uvertür, Scherzo, Nocturne, Düğün Marşı) parantez içindekiler bilboard ve afişlerde olmamalı, sadece web sayfasında)

J. Rodrigo (1901-1999) Gitar Konçertosu “Aranjuez"

M. Mussorgsky (1839-1881) “Çıplak Dağda bir Gece”



Bir Yaz Akşamı



30 Temmuz Cuma saat: 19.30/ Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu



31Temmuz Cumartesi saat: 20.00 /Maltepe Sahil (ücretsiz)



CRR Senfoni Orkestrası

Şef: Can Okan

Solist: Çağ Erçağ, viyolonsel



M. İ. Glinka (1804-1857) “Madrid’de bir Yaz Gecesinin Hatıraları”

G. Fauré ((1845-1924) “Elégie"

A. Glazunov (1865-1936) “Yaz”

P. İ. Çaykovski (1840-1893) İtalyan Kapriçyosu



Dansa Davet



20 Ağustos Cuma 19.30/Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu



21 Ağustos Cumartesi saat:20.00/ Topkapı Kültür Parkı



CRR Senfoni Orkestrası

Şef: Cem Mansur, Atıf Taner Çolak

Solist: İdil Yünkuş, keman



C. Saint-Saens (1835-1921) “Samson ve Dalila”dan Bachanale

“Havanaise"

A. Borodin (1833-1887) Poloveç Dansları

U. C.Erkin (1906-1972) Köçekçe



Masallar



17 Eylül Cuma saat: 19.30/ Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu



18 Eylül Cumartesi saat:20.00/ Kalamış Sahil (ücretsiz)



CRR Senfoni Orkestrası

Şef: Cem Mansur

Solist: Hale Soner Kekeç, soprano



J. Offenbach (1819-1880) “Hoffmann’ın Masalları”ndan Barcarolle

Operetlerden Aryalar

P. İ. Çaykovski (1840-1893) “Fındıkkıran” Süiti

P. Dukas ((1865-1935) Sihirbazın Çırağı

