CRR’de Barış Ormanı Çocuk Operası

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu Genel Sanat Yönetmenliği, Barış Ormanı çocuk operasını minik sanatseverlerle buluşturuyor. Müziklerini Evrim Demirel’in, librettosunu Nazlı Zeynep Ergüven’in yazdığı, rejisörlüğünü ise Barış Meydan’ın üstlendiği çocuk operası Barış Ormanı 16 Şubat, 23 Şubat, 8 Mart ve 15 Mart’ta sahnelenecek.



İlk kez 16 Şubat Pazar günü saat 13.00’te CRR’de küçük izleyicilerle buluşacak olan Barış Ormanı ile çevrenin, doğanın korunmasına yönelik farkındalık sağlamak amaçlanıyor.



"ÇOCUKLARI TEKNOLOJİK CİHAZLARDAN UZAKLAŞTIRMAK İÇİN KALİTELİ ETKİNLİK"



CRR Genel Sanat Yönetmeni Cem Mansur, günümüz çocuklarının teknolojik cihazlardan biraz olsun uzaklaşmasını sağlamak için, onlara kaliteli sanat etkinlikleri sunmak gerektiğine inanıyor. Barış Ormanı ekibi ile bu kaliteyi yakaladıklarını söyleyen Mansur; sanatın pek çok dalını içinde barındırıyor olması açısından da opera sanatını çocuklarla buluşturuyor olmayı önemsiyor.



Müzikleri ve renkli sahneleme teknikleriyle çocuklar kadar yetişkinlerin de ilgisini çekecek Barış Ormanı'nın konusu ise şöyle:



Bir zamanlar barış içinde yaşayan Barış Ormanı sakinlerinin eski huzuru yoktur. Herkes kendi hırslarına yenik düşmüş, barış yerini düşmanlığa bırakmıştır. Aslan Kral ve arkadaşları bu konudaki düşüncelerini paylaşırken, ormanda başka gelişmeler olur.



Fabrika sahibi Bay Parapara, yeni bir fabrika kurmak için ormanı gözüne kestirmiştir. Bunun üzerine ormanda yaşayan canlılar ve Bay Parapara’nın doğasever küçük oğlu birlik olup yaşam alanlarını korumaya karar verirler. Bay Parapara elindeki raporu dikkate almaz, çalışmalarını sürdürür. Toprak kısa bir süre sonra heyelan nedeniyle çökünce Bay Parapara hatasını anlar. “Her canlıya hayat veren doğa en büyük dost insanoğluna” sözleriyle doğa ile birlikte içinde yaşamanın ne denli önemli olduğunu bir kez daha belirterek oyun sona erer. Doğa sevgisi, birlik, beraberlik, sanayileşmenin getirdiği olumsuz sonuçları ele alan oyun eğlenceli bir dille işlendi.



20 TL olan etkinlik biletleri CRR Konser Salonu gişesi ve Biletix’ten temin edilebiliyor.