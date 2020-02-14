César Akademisi’nin tüm üyeleri Roman Polanski tepkileri üzerine istifa etti

Polonyalı yönetmen Roman Polanski’nin yeni filmi An Officer and a Spy-J'Accuse filmini (Bir Subay ve Bir Casus) 12 dalda aday gösteren César Akademisi’nin üyeleri, gelen tepkiler üzerine istifa etti.



Akademi’nin, istifa kararının oy birliğiyle alındığını belirtilen açıklamasında, ‘2019 yılında sinemanın gerçekleşmesini sağlayan kadın ve erkekleri onurlandırmak, ayrıca film festivalinin sadece festival olarak kalması’ adına istifa kararı alındığı vurgulandı.



Akademinin yeni üyeleri bu ay düzenlenecek törenin ardından belirlenecek.



13 yaşındaki bir kız çocuğuna tecavüzle suçlandığı dava nedeniyle ABD tarafından resmen ‘aranan’ Polanski’nin filminin en çok aday gösterilen yapımlardan olması büyük tepki çekmiş, kamuoyunda akademiyi boykot çağrısı yapılmıştı. Le Monde gazetesi için bir açık mektup kaleme alan yüzlerce sinemacı da César Akademisi’nin işlevini yitirdiğini ve reforma gitmesi gerektiğini belirtmişti.



Fransa Kültür Bakanı Franck Riester akademinin demokratik davranması gerektiğini, şeffaflığa ve çeşitliliğe önem vermesi gerektiğini söylemişti.





TECAVÜZDEN HÜKÜM GİYDİ

Polanski, tecavüz dava sürerken 1977 yılında ABD’den kaçmış ve ‘kanuni olarak reşit olmayan kız çocuklarıyla cinsel ilişkide bulunduğunu’ itiraf etmiş, bu suçlamadan hüküm giymişti.



En az üç kadın 18 yaşından daha küçük oldukları 1970 ve 1980'li yıllarda Polanski tarafından cinsel tacize uğradıklarını söylemişti. Son olarak Fransız oyuncu ve eski model Valentine Monnier de Polanski'yi 1975 yılında kendisine tecavüz etmekle suçlamıştı.