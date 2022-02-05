CSO Ada Ankara şubatta dünyaca ünlü şef ve solistlere ev sahipliği yapacak

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestras'ından (CSO) yapılan açıklamaya göre, Ankara Devlet Opera ve Balesince 9 ve 19 Şubat'ta "Maskeli Balo" gösterisi düzenlenecek. Müzikal çocuk tiyatrosu yarın, Gönülden Nağmeler konseri ise 7 Şubat'ta CSO sahnelerinde gerçekleştirilecek.

Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu, "Harput ve Doğu Karadeniz'in Avazı" ile "Astor Piazzolla-Arjantin Tangoları Gecesi" konserini 8 Şubat'ta, Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, "Kaynak'tan Pınar'a" konserini 10 Şubat'ta, şef Raoul Goebel yönetiminde Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve şef Burak Onur Erdem yönetimindeki Devlet Çoksesli Korosu konserini 11 Şubat'ta, Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu da "Selam Olsun Turnalar" konserini 14 Şubat'ta CSO sahnesine taşıyacak.



CSO'da 16 Şubat'ta şef Hakan Şensoy yönetiminde solist Cihat Aşkın ile düzenlenecek İstanbul Oda Orkestrası konseri ve "Arp'ın Nefesi" konseri sanatseverlerin beğenisine sunulacak.



CSO sahnesinde, 24 Şubat'ta Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu'nun "Senede Bir Gün", Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu'nun "Yedi İklim Türküler" konserleri izleyiciyle buluşacak.



Devlet Çoksesli Korosu'nun 25 Şubat'ta dinleyicilere ücretsiz sunacağı eğitim konserinin dışında, şef Artun Hoinic yönetiminde Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası konseri de sahnede olacak.



Ayın son etkinliği "Bir Garip Orhan Veli" müzikali, Reha Özcan Kumpanyası tarafından 27 Şubat'ta Mavi Salon'da sahnelenecek.