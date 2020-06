CSO Şefliğine genç şef Cemi'i Can Deliorman getirildi

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Şefliğine, orkestranın Yardımcı Şefliğini yürüten Cemi'i Can Deliorman getirildi.



Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, 200 yıla yaklaşan tarihiyle sanat hayatında hiçbir kesintiye uğramadan sürekliliğini korumuş ender sanat kurumlarından ve dünyanın en köklü orkestralarından CSO'ya yeni atama gerçekleştirildi.



Eski CSO Şefi Rengim Gökmen'in görev süresinin dolması sonrasında yerine orkestranın 2017 sezonundan beri Yardımcı Şefliğini yürüten Cemi'i Can Deliorman atandı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Ülkemizin ve dünyanın en köklü ve önemli sanat kurumlarından Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestramızın şefliğine bugün itibarıyla genç, yetenekli ve başarılı şef Cemi’i Can Deliorman’ı atadık." ifadesini kullandı.



CSO'nun tarihindeki en genç şef Deliorman'ı tebrik eden ve yeni görevinde başarılar dileyen Ersoy, şunları kaydetti:



"İnşaatı tamamlanmak üzere olan ve 29 Ekim'de açmayı planladığımız Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestramızın yeni konser binasıyla, ülkemize ve Ankara'ya simge bir eser kazandırıyor olmanın gururunu yaşıyoruz. Yaptığımız bu fiziksel ve mekansal yenilikler ve iyileştirmelerin yanında sanatsal anlamda da yenilikçi ve farklı işlere imza atacağımız bir döneme giriyoruz."



GENÇ ŞEF CEMİ'İ CAN DELİORMAN

Müzik eğitimine Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Keman Bölümü'nde başlayan Cemi'i Can Deliorman, ilk şeflik derslerini üniversite yıllarında Sami Hatipoğlu ve Burak Tüzün’den aldı.



Deliorman, henüz 17 yaşındayken Viyana Müzik Üniversitesi'nin orkestra şefliği hazırlık sınıfına kabul edildi ve bölümün en genç öğrencisi oldu.



Borusan Kocabıyık Vakfının eğitim bursuyla şeflik çalışmalarına Viyana’da başlayan Deliorman, burada Yuji Yuasa ile orkestra şefliği, ünlü Avusturyalı müzik pedagogu Reinhard Amon ile müzik teorisi ve piyano çalıştı.



2004'te Graz Müzik Üniversitesi Orkestra Şefliği Bölümü'nü kazanan tek aday olan Deliorman, ünlü orkestra şefi Martin Sieghart’ın orkestra şefliği sınıfını dereceyle bitirdi.



Deliorman, müzik hayatına önemli yön verecek Viyana Singverein Korosu şefi Johannes Prinz ile koro şefliği alanında düzenli çalışarak, Viyana Filarmoni Orkestrası ve Singverein Korosunun şeflik seminerlerine katıldı.



Yüksek lisans eğitimi için Princeton'da Westminster College of the Arts’a tam burslu davet edilen Deliorman, Amerika’nın önde gelen koro şeflerinden Dr. Joe Miller ve Dr. James Jordan ile çalıştı.



2010'da Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Çoksesli Korosu Şefi olarak atanan Deliorman, bu görevini 2017'ye kadar sürdürdü.



Deliorman, konuk şef olarak Graz KUG, Sicilya Senfoni, Lizbon Müzik Üniversitesi orkestraları ve Almati Operası gibi uluslararası topluluklarla çalıştı, Avrupa Cantat Müzik Festivali, Acco Müzik Festivali'nin de aralarında bulunduğu önemli organizasyonlara davet edildi.



Eğitimci olarak da aktif bir müzisyen olan Deliorman, Bahçeşehir, Anadolu ve Ankara üniversiteleri gibi eğitim kurumlarında konuk öğretim üyesi olarak çalıştı.