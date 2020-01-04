Çukurova 13. Kitap Fuarı başladı

Vali Mahmut Demirtaş, TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki açılış töreninde yaptığı konuşmada, karanlık zihniyetlerin ve cehaletin en büyük düşmanının kitaplar olduğunu söyledi.



Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da "Hepimizin gençleri kitap okumaya davet etmesi, onları teşvik etmesi ve o konuda yapması gerekenleri yapması ülke açısından son derece önemlidir." ifadesini kullandı.



Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk, Çukurova Kitap Fuarı ile yıla başlamanın kendileri için anlamlı ve önemli olduğunu vurgulayarak, yayınevlerinin, okuyucularla bağını güçlü tutmasının, sektörün ayakta kalmasının önündeki sıkıntıları çözdüğünü anlattı.



Fuar 12 Ocak'ta sona erecek.

FUAR



Geçen yıl 363 bin 575 kişiye ev sahipliği yapan fuarda bu yıl 300 yayınevi yer alıyor.



Panel, söyleşi, atölye çalışmaları ve çocuk etkinliklerinden oluşan 70 kültür programının da düzenleneceği fuar, ücretsiz ziyaret edilebilecek.



GÖBEKLİTEPE'YE ÖZEL KİTAP VE SERGİ

