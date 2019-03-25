Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) ve Mazhar-Fuat-Özkan Grubu (MFÖ) 26 Mart Salı günü düzenlenecek konserde, sevilen üçlünün şarkılarını senfonik yorumuyla müzikseverlere sunacak.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'nce, 26 Mart Salı günü saat 20.00'de Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek konserde MFÖ, şarkılarını CSO eşliğinde seslendirilecek.
Konserde orkestrayı yönetecek müzisyen Turhan Yükseler, CSO ile yıllar sonra bir araya geldiğini, bunun MFÖ için ise bir ilk olacağını söyledi.
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