Son olarak BÖRÜ dizisinde rol alan Murat Arkın, Twitter hesabından; "Söz vermiştik. Yerine getiriyoruz. Babamdan sizlere mesaj var. Sevgiler dostlar..." notunu düşerek babası Cüneyt Arkın'ın videosunu paylaştı.



30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayan 80 yaşındaki usta oyuncu videoda, "Biraz kendime gelip sokağa çıktım. Yarabbi o ne güzel şey; o insanlar, geldiler geldiler. Üzerlerinde böyle bir üzüntü biraz da beni görmekten gelen bir sevinç, 'Geçmiş olsun' dediler. 'Dualarımız seninle olacak' dediler. Sağolun ben de sizin bayramınızı 30 Ağustos Zafer Bayramı'nızı kutluyorum" ifadelerini kullandı.

CÜNEYT ARKIN'DAN 30 AĞUSTOS MESAJI - İZLE



NE OLMUŞTU?

Türk sinemasının efsane ismi Cüneyt Arkın, ağustos ayının ilk haftalarında Silivri'deki evinde yaşadığı solunum sıkıntısı sonrası ambulansla hastaneye kaldırılmış, iki gün sonra taburcu edilmişti.



Taburcu edilen Cüneyt Arkın hemşire gözetiminde evde tedavi görmeye devam etmişti. O süreçte Cüneyt Arkın'ın oğlu Murat Arkın da babasının sevenlerine bir videosunu yayınlayacağını söylemişti.