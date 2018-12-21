Türk müziğinin usta ismi, kanuni ve besteci Cüneyt Kosal 87 yaşında hayatını kaybetti. Vefat haberini İBB Kültür sosyal medyadan şöyle duyurdu:
Yakın dönem Türk musikisinin en önemli üstatlarından Cüneyt Kosal’ın vefatını teessür ile öğrendik. Yeri doldurulamayacak büyük bir değeri kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyoruz.
Cüneyt Kosal hayatın kaybetti
Sanat
Türk müziğinin usta ismi Cüneyt Kosal 87 yaşında vefat etti.
Türk müziğinin usta ismi, kanuni ve besteci Cüneyt Kosal 87 yaşında hayatını kaybetti. Vefat haberini İBB Kültür sosyal medyadan şöyle duyurdu: