Curb Your Enthusiasm'a 11. sezon onayı

HBO ve Larry David, Curb Your Enthusiasm'i seyirciyle buluşturmaya devam ediyor.



Larry David, esprili bir açıklama yaparak "İnanın bana, ben de sizin kadar üzgünüm. Bir gün sadece HBO'nun duyarlı davranmasını ve bana çok hak ettiğim iptali vermesini umuyorum" dedi.



HBO Programlama yöneticisi Amy Gravitt, "Larry zaten yazmakla meşgul ve hikayeye ne olacağını görmek için sabırsızlanıyoruz" diye konuştu.



Curb'un önceki 10 sezonunun başlangıcı 2000'e kadar uzanıyor ve 11. sezon 2020'lerde yayınlanacak.