Dakota Johnson, Marvel filminde Madame Web karakterini canlandıracak

Ünlü oyuncu Dakota Johnson (32) Marvel serisinin yeni çıkacak bağımsız süper kahraman filminde Madame Web olarak seyirci karşısına çıkacak.

Filmi, Marvel dizisi Jessica Jones ve Marvel Sinematik Evreni’nin yan ürünü The Defenders dizisinindeki çalışmalarıyla tanınan S. J. Clarkson yönetecek.

KADIN KARAKTERİN ÖNE ÇIKTIĞI İLK UYARLAMA

Film, Sony'nin başrolde bir kadın karakterinin ön plana çıktığı ilk modern çizgi roman uyarlaması olacak.

Filmin senaryosunu da Jared Leto'nun yakında çıkacak olan Morbius filminin arkasındaki ikili Matt Sazama ve Burk Sharpless yazacak.

Örümcek Adam: Örümcek Evreninde ve Örümcek-Adam: Eve Dönüş Yok filmlerinde farklı zaman çizelgelerinden karakterlerin çeşitli versiyonlarının kaderleri kesişebiliyor ve evrenler arası yolculuklar yapılıyor.

ÇİZGİ ROMANLARDA YAN KARAKTERDİ



Madame Web, genellikle Örümcek Adam çizgi romanlarında bir yan karakterdi.



Çizgi romanlarda, bir örümcek ağına benzeyen bir yaşam destek sistemine bağlanmasını gerektiren kronik bir otoimmün bozukluğu olan kör, felçli yaşlı bir kadın olarak temsil ediliyordu.



Karakter, yeteneklerinin Örümcek-Adam ve Örümcek-Kadın gibi eklem bacaklı müttefikleri için büyük ölçüde faydalı olduğunu kanıtlayan bir durugörü mutantı olduğu 1980'de İnanılmaz Örümcek-Adam çizgi roman serisinin 210. sayısında tanıtıldı.