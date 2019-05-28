Grinin Elli Tonu serisinin yıldızı Dakota Johnson ve Black-ish dizisinin Altın Küre ödüllü yıldızı Tracee Ellis Ross Cover filminde buluşuyor.
Prömiyerini geçtiğimiz Sundance Film Festivali’nde gerçekleştiren Late Night ile beğeni toplayan Nisha Ganatra filmin yönetmen koltuğuna geçiyor. Filmin senaryosuna Flora Greeson imza atıyor. Filmin yapımcı kadrosunda ise Working Title’dan Tim Bevan ve Eric Fellner yer alıyor. Merakla beklenen filmin çekimlerine bu sene başlanması bekleniyor.
Dakota Johnson’ın gelecek projeleri arasında Casey Affleck ve Jason Segel’lı drama filmi The Friend bulunuyor.
Dakota Johnson'ın yeni projesi belli oldu
Sanat
Nisha Ganatra imzalı komedi filmi Covers'ın başrollerini Dakota Johnson ve Tracee Ellis Ross paylaşacak.
Grinin Elli Tonu serisinin yıldızı Dakota Johnson ve Black-ish dizisinin Altın Küre ödüllü yıldızı Tracee Ellis Ross Cover filminde buluşuyor.