Başrolünde yer aldığı Sibel filmiyle dünya çapında festivallere katılan ve birçok ödül kazanan Damla Sönmez, yeni bir film projesi için hazırlıklara başladı. Hürriyet'ten Sinem Vural'ın haberine göre Sibel filmi 6 Mart’ta Fransa’da vizyona giren oyuncu, yeni projesi için Paris’ten İstanbul’a geldi.
Yönetmenliğini Abdullah Oğuz’un üstlendiği İlk Adım 1919 filminde Sönmez, İclal karakterine hayat verecek.
EN BÜYÜK BÜTÇELİ ATATÜRK FİLMİ
TAFF Pictures’ın yapımcılığını üstlendiği film, Milli Mücadele’nin 100’üncü yıl dönümünde, toprakları işgal altında olan bir milletin son umudunu taşıyan Bandırma Vapuru’ndaki Mustafa Kemal Atatürk ve yakın silah arkadaşlarının kader yolculuğunu konu alıyor. Filmde Mustafa Kemal Atatürk rolünü Halit Ergenç canlandıracak. “İlk Adım 1919” şimdiye dek yapılmış en büyük bütçeli Atatürk filmi olacak.
SİBEL FİLMİNİN FRAGMANI