Damla Sönmez Avrupa Film Akademisi üyesi oldu

Ünlü oyuncu Damla Sönmez, aralarında Julie Delpy, Dardenne Kardeşler ve Colin Firth gibi isimlerin yer aldığı Avrupa Film Akademisi’nden üyelik daveti aldı.



Dilsiz bir kızı canlandırdığı Sibel filmindeki performansıyla çok sayıda ödül kazanan 32 yaşındaki oyuncu, Akademi’nin üyesi olarak Türk sinemasını uluslararası alanda tanıtacak, ayrıca Avrupa’nın prestijli sinema ödüllerinde aday filmler için oy kullanabilecek.



1988 yılında kurulan Avrupa Film Akademisi, 3 bin 600’den fazla film profesyonelini, Avrupa’nın film kültürünü tanıtma gayesiyle bir araya getiriyor.

ÖDÜLLÜ OYUNCU

2009 yapımı Bornova Bornova filmindeki rolüyle 46. Altın Portakal Film Festivali’nde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu, Sadri Alışık Sinema ve Tiyatro Ödülleri’nde Umut Veren Genç Yetenek, Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali’nde “Genç Cadı” ödüllerini alan Sönmez; 2015 yılında 18. Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali'de, festivalin Festival Genç Başkanı görevini yürütürken, Deniz Seviyesi filmindeki rolüyle de 21. Altın Koza Film Festivali ve Milano Uluslararası Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu ödüllerinin sahibi oldu.