Daniel Craig çocukken hayalindeki rolü açıkladı

James Bond serisiyle tanınan ve bugüne kadar hiç süper kahraman filminde rol almayan Daniel Craig, çocukken hayalinde Superman, Spider Man, Invisible Man gibi rollerin olduğunu söyledi.

ntv.com.tr 24.03.2020 - 13:59

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James Bond serisinin son filmi No Time to Die’da beşinci ve son kez Bond karakterine hayat veren İngiliz oyuncu Daniel Craig küçükken hayalindeki rolü açıkladı.

52 yaşındaki ünlü oyuncu, şimdiye kadar hiç beyazperdede bir süper kahramanı canlandırmadı ancak çocukken hayalinde bir süper kahraman olduğunu belirtti.

Saga Dergisi’ne konuşan Craig’e çocukken James Bond’u oynama hayalinin olup olmadığı soruldu. “Hayır, hiç olmadı” diyen ünlü oyuncu, “Ben Superman, Spider Man ya da Invisible Man gibi eski moda kovboy  türü rolleri hayal ediyordum. Ama Bond’u düşünmemem ironik görünüyor” ifadesini kullandı.

Craig, 2011 yılında Cowboys & Aliens filminde kovboy rolünü canlandırdı.

Ünlü aktörün son James Bond filmi No Time to Die, nisandaki gösterimini, corona virüs salgını nedeniyle kasıma erteledi.

NO TIME TO DIE'IN TANITIMI

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