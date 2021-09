Daniel Craig resmen James Bond'la aynı rütbeye atandı

Kraliyet Donanması; 25. kez seyirciyle buluşmaya hazırlanan James Bond serisinde beşinci ve son kez 007 karakterini canlandıran Daniel Craig'i fahri yarbay olarak atadı. Canlandırdığı James Bond karakteriyle aynı rütbeye kavuşan oyuncu "Üst düzey hizmette Fahri Yarbay rütbesine atanmaktan dolayı gerçekten ayrıcalıklı hissediyorum ve onur duyuyorum" dedi.

DONANMALARIMIZIN ELÇİLERİ OLURLAR

Craig'e fahri yarbay rütbesini veren Kraliyet Donanması Komutanı Birinci Deniz Lordu Amiral Sör Tony Radakin "Fahri Yarbay Daniel Craig'i Kraliyet Donanması'na kabul etmekten memnuniyet duyuyorum. Fahri subaylarımız küresel, modern ve hazır durumdaki Kraliyet Donanması'nın dünya çapında yaptıklarının mesajını yaymak için zamanlarını ve uzmanlıklarını paylaşarak donanmamızın savunucuları ve elçileri olarak hareket eder" dedi.

"15 YILDIR YARBAY BOND OLARAK BİLİNİYOR"



Radakin, Bond'un Kraliyet Donanması'nın yaptığı işin temsili şeklinde tasvir edilmesini överek "Daniel Craig son 15 yıldır Yarbay Bond olarak biliniyor. Dünyanın dört bir yanındaki görevleriyle Britanya'yı güvende tutan deniz subayı. Gerçek Kraliyet Donanması her gün teknoloji ve beceriyi Bond'un kendisi gibi kullanarak bunu yapıyor. Craig bu rolüyle mevcut askerleri desteklemeyi planlıyor" diye konuştu. Radakin sözlerini, "Gelecek aylarda ve yıllarda Craig'in daha fazla denizcimizi ve deniz piyademizi görmesini dört gözle bekliyorum" diyerek tamamladı.

GERÇEK BOND İLE TANIŞTI



Kraliyet Donanması'nda şu anda gerçek bir Komutan Bond bulunuyor. Binbaşı Frances Bond, Ölmek İçin Zaman Yok'un (No Time to Die) vizyona girmesinden önce Craig'le tanışmaya davet edildi. Bond tanışma sonrası "Daniel Craig ve ekibin geri kalanıyla konuşmaktan gerçekten keyif aldım. Silahlı kuvvetlerle çalışmayı onların perspektifinden dinlemek ve Hollywood dünyası hakkında biraz bilgi edinmek büyüleyiciydi" dedi.



Daniel Craig’in oynadığı son Ölmek İçin Zaman Yok (No Time to Die) 1 Ekim'de vizyona giriyor

No Time to Die final fragmanı