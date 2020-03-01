Daniel Radcliffe yeniden Harry Potter mı oluyor?

Harry Potter serisinin yeni filmlerinin çekilmesi halinde Daniel Radcliffe'ın yeniden başrolde izleyici karşısına çıkacağı iddia edildi.

01.03.2020 - 16:16

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Harry Potter'ın son filminin üzerinden yıllar geçmesinin ardından yeni filmler için hazırlıkları gündeme gelmeye devam ediyor.

Warner Bros.’un yeni bir film kurguladığı da dahil olmak üzere fısıltılar dolaşırken bunun ne zaman gerçekleştirileceğine dair henüz bir teyit gelmedi.

Daniel Radcliffe'ın yeni bir film teklifi gelmesi durumunda ne diyeceği sorulması üzerine, "Bir şeylere hayır demekten hoşlanmıyorum ama yapmaya can atacağım bir şey de olmazdı. Bana göre bu filmler hayatlarına devam etti ve biz olmadan da gayet iyi gidiyorlar. İşlerin böyle kalmasını tercih ederim. Şimdiki hayatımı seviyorum. Herhangi bir seriye asla dönmem demiyorum ama kariyerimdeki mevcut esnekliği seviyorum. Bir seriye beni yıllar boyunca bağlayacak kontratlara imza attığım bir duruma gelmek istemiyorum" ifadelerini kullandı.

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