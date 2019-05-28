"Electric Playground", Marshmello ve Kungs ile 3 Temmuz’da KüçükÇiftlik Park'a geri dönüyor. Sürpriz isimler ve eşsiz bir görsel show ile Electric Playground Festivali, Epifoni ve Charm Music organizasyonuyla yeniden müzikseverlerle buluşuyor.



Geçtiğimiz yıl The Chainsmokers, Lost Frequencies, Mahmut Orhan ve DJ Funky 'C'nin performansları ile her yaştan binlerce müzikseveri tüm gün dans ettiren festival, bu yıl ikinci kez yine dünya dans müziğinin starlarını İstanbul'a getiriyor.



10 DAKİKADA 10 MİLYON İZLEYİCİ KAZANAN MARSHMELLO



Fortnite oyunundaki canlı performansıyla 10 milyon kişi tarafından izlenen ve tüm dünyanın gündemine oturan gizemli bir sanatçı... Beyaz kaskı, siyah çarpı işaretli gözleri ve sevimli gülüşüyle tüm dünyayı etkisi altına alan bir müzisyen... Kariyerine yapımcılık ve DJ'liği aynı anda sığdıran Marshmello, görüntüsünü gizleyerek müziğin ön planda olduğu bir marka yaratıyor ve dünya listelerinde hızla yükselmeye devam ediyor. Kendi projeleriyle müzik piyasasını kasıp kavuran Marshmello, aynı zamanda Skrillex, Diplo, Justin Bieber, Avicii, Zedd ve Ariana Grande gibi isimlerle birlikte hitlere imza atıyor.

"Sadece iyi müzik yapmak istiyorum" diyen Marshmello’nun tüm dünyada biletleri günler öncesinden tükenen turnesinin en yeni ayağı İstanbul olacak.



KUNGS İLK KEZ İSTANBUL'A GELİYOR



Kungs, müzik kariyerine henüz beş yaşındayken ailesinin ona verdiği bir djembe ile başladı. Dans müziği ve pop dünyasının en büyük yıldızlarından biri olan ve sadece 21 yaşındaki bu genç müzisyen, gerçek bir müzikal yeteneğe sahip. Duymayanın kalmadığı, küresel bir hit olan This Girl parçası 45 ülkenin müzik listelerinde 1 numaraya yerleşti ve düzinelerce ülkede ilk 10’da yer aldı.

COACHELLA'DAN SONRA İSTANBUL'DA

“Yılın En İyi Elektro Albümü” ödülünün yanı sıra “Yılın DJ'i” ve “En İyi Fransız DJ” ödüllerine de layık görüldü. Kungs, Coachella, Tomorrowland, ULTRA Miami gibi dünyanın en büyük festival ve mekanlarında sahne aldı ve şimdi Istanbul’da.