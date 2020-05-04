'Darth Vader İzmir'e geldi'

Konak Belediyesinin ünlü film serisi Star Wars’un (Yıldız Savaşları) anıldığı Dünya Star Wars Günü dolayısıyla hazırladığı klipte, dijital efekt ile Millennium Falcon gemisi semaya çıktı, ‘Stormtrooper’lar boş sokaklarda yürüdü, 'Darth Vader İzmir'e geldi' İzmir Saat Kulesi’ndeki güvercinleri besledi.

İHA 04.05.2020 - 13:46 | Son Güncelleme : 04.05.2020 - 13:47

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İzmir’de Konak Belediyesi, Dünya Star Wars Günü dolayısıyla ilginç bir video klip hazırladı.

Klipte, corona virüs salgını sebebiyle boş olan Konak sokaklarında dijital efekt ile Millennium Falcon gemisi İzmir'e geldi.

Filmin müziği eşliğinde düzenlenen klipte, ‘Stormtrooper’lar sokaklarda yürüdü. Death Star’ın da kadrajda yer aldığı klip sonunda, filmin ana karakterlerinden' Darth Vader İzmir'e geldi' ve bir Stormtrooper’ın Saat Kulesi’ndeki güvercinleri beslediği görüldü. Belediyenin sosyal medya hesaplarından paylaşılan çalışma, Star Wars hayranları tarafından çok beğenildi.

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