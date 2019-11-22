DasDas Çocuk 3 yaş üzeri çocukları tiyatroyla buluşturuyor

DasDas Sahnesi, Alper Baytekin yönetimindeki DasDas Çocuk ile 3 yaş üzeri çocuklar için sözsüz ve performansa dayalı çocuk oyunları sergiliyor.

Alper Baytekin, uzun yıllar çocuk tiyatrosuyla ilgilendiğini ve yıllar önce meslektaşlarıyla, her tiyatroda çocuk birimi olması gerektiğini konuştuklarını söyledi.



"Nasıl olsun?", "Ne yapabiliriz?", "Nitelikli şeyleri nasıl yapabiliriz?" diye düşünürken, birkaç çalışma yaptıktan sonra bir birim oluşturma kararı aldıklarını belirten Baytekin, "Birimin içerisinde bazı farklılıklarımız olsun istedik ve bir adım attık. Bu adım da bizi buraya kadar getirdi" dedi.



Baytekin, çocuk bölümünün DasDas kurulduğundan bu yana aktif bir şekilde devam ettiğinin altını çizerek, "Burada çalışmalarımız, atölyelerimiz, okuma tiyatrolarımız, çocuklarla ilgili çalışmalarımız, çalıştaylarımız oluyor" diye konuştu.

ÇOCUKLAR İÇİN SÖZSÜZ OYUNLAR



DasDas'ın yeni yerinde 3 sezondur çocuk oyunları sahnelediklerini kaydeden Baytekin, oyunların sözsüz ve bedensel performansa dayalı olduğunu dile getirdi.



Alper Baytekin, çocuk seyirciyle oyun öncesinde başlayan, sonrasında devam eden bir iletişim kurduklarını vurgulayarak, "Burada oyun yapıyoruz ve paylaşmak istiyoruz. Çocukları buraya davet ediyor ve onların buradan mutlu ayrılmaları için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.



"KÖTÜ ÇOCUK TİYATROSU İSTİSMARDAN FARKSIZDIR"

Çocuk gelişiminde tiyatronun önemli yeri olduğunu dile getiren Baytekin, "İlk çıkışımızdaki mottomuz şuydu, 'Kötü çocuk tiyatrosu, istismardan farksızdır. Duygu, zaman, para istismarından, tiyatroya bakış, sanata bakış istismarından farksızdır.' Dolayısıyla biz iyiyi, kötüyü tartışırız ama belli başlı kötüler vardır. Yani biz burada yaptığımız işten emin olarak yapmaya çalışıyoruz ve çocukların herhangi bir hasarla çıkmamasını sağlamaya çalışıyoruz" dedi.



DasDas Çocuk, her hafta sonu minik konukları için renkli tiyatro oyunları ve atölye çalışmalarına ev sahipliği yapıyor.



Çocuklar ayrıca DasDas Çocuk yapımı, Astro Ay'a Tırmanıyor, Pi Hanım'ın Tarifsiz Kurabiyeleri ve Uyku Nereye Kaçar? eserleriyle göç konusunun işlendiği Göçebe, Bay Remor'un ilginç hikayesinin ele alındığı Fısıltı Odası, Szabolcs Toth-Zs ile Katalin Lengyel'in rol aldığı Ann Droid oyunlarını da izleyebilecek.