DasDas Online'dan sanatseverlere yeni program

Nisan ayı DasDas Online’da ‘Rivayet Radyosu’yla başlıyor. 3 Nisan Cumartesi akşamı saat 21.15’te gerçekleşecek olan ‘Rivayet Radyosu’nda Mert Fırat’ın sesinden Sabahattin Ali’nin hikayeleri seyirciyle buluşurken Korhan Futacı ve Orkestrası müzikleriyle bu eşsiz geceye eşlik ediyor.



4 Nisan Pazar günü saat 17.00’de DasDas Akademi ve Tarabya Kültür Akademisi ortaklığında hayata geçen ‘Bir Araç Olarak Kamera: Türkiye ve Almanya’da Ekolojik Aktivizmi Görüntelemek’ isimli seminer düzenleniyor. Seminerde, yönetmen, sanatçı ve küratör Julia Lazarus, belgesel kamerayı kişinin kendisini güçlendirmenin aracı olarak ele alacak.



DasDas’ın her ay ilgiyle izlenen çocuk oyunlarından ‘Uyku Nereye Kaçar?’, Nisan ayında da çocukları DasDas Online’a davet ediyor. 11 Nisan Pazar günü saat 13.00’te perdelerini minik tiyatroseverler için açacak olan Alper Baytekin imzalı oyun, Pelin ve Berçem’in uykularını aramak için çıktıkları serüveni konu alıyor. Pelinsu Ekşioğlu ve Berçem Açığ’ı bir araya getiren ‘Uyku Nereye Kaçar?’; iklim eylemi, barış ve adalet, sudaki yaşam, karasal yaşam ve toplumsal cinsiyet eşitliği gibi konulara da yer vererek çocukları bilinçlendirmeyi hedefliyor.



Aynı gün saat 17.00’de DasDas Akademi’nin online seminerlerinin sonuncusu ‘Bir Festivalin Anatomisi’ sanatseverlerle buluşacak. İstanbul Tiyatro Festivali Direktörü Doç. Dr. Leman Yılmaz; festival programı oluşturmadan festivalde yer alacak oyunlarda öncelikli olarak neye bakıldığına, festival misyonundan seyirci-festival ilişkisine kadar birçok konuya değinecek.



Selen Uçer’in tek kişilik oyunu Güle Güle Diva! da DasDas Online’ın Nisan ayı programında yer alıyor. Firuze Engin’in yazıp yönettiği oyunda Selen Uçer, şöhretinin zirvesindeyken inzivaya çekilen bir divayı canlandırıyor. Büyük yıldızın yıllar sonra sahneye dönüşünün hüzünlü hikayesini anlatacak olan ‘Güle Güle Diva!’ 16 Nisan Cuma akşamı saat 21.15’te DasDas Online’da.



17 Nisan Cumartesi akşamı 21.15’te kadrosunda Alper Baytekin, Berkay Tulumbacı, Naz Çağla Irmak ve Özgün Aydın’ın bir araya geldiği ‘Timsah’ DasDas Online’da yeniden sahnelenecek. Dostoyevski’nin aynı adlı öyküsünden esinle kaleme alınan oyunda gösteri toplumunun sistemle el sıkışmayı seçen aktörleriyle hesaplaşılıyor.



‘Astro Ay’a Tırmanıyor’ ise 18 Nisan Pazar günü 13.00’te DasDas Online’da olacak. Bağış Angigün ve Merve Tokgöz’ün yer aldığı oyunda Bağış yakın dostu Astro ile gökyüzünün eğlenceli olduğu kadar gizemli de olan derinliklerine doğru sürükleniyor.



‘Yalnızlar İçin Çok Özel Bir Hizmet’ 24 Nisan Cumartesi akşamı 21.15’te DasDas Online’da perde açacak. DasDas Online, Nisan ayını Anadolu Efes tarafından dijitalleştirilen ‘Westend / Batının Sonu’ ile kapatıyor. Kadrosunda Evren Bingöl, Gün Koper, Mert Fırat, Naz Çağla Irmak, Pervin Bağdat ve Tülin Özen’in bir araya geldiği Westend / Batının Sonu, tiyatroyla dopdolu geçen bir ayın ardından Nisan ayının son günü izleyiciyle buluşacak. Moritz Rinke imzalı yönetmen koltuğunda Tuğsal Moğul’un oturduğu oyun, 30 Nisan Cuma akşamı saat 21.15’te seyircileri Eduard ve Charlotte çiftinin eski arkadaşlarını ve komşularını yeni evlerine davet ettikleri geceye konuk edecek.