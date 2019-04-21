Mayıs 2017’de, hip-hop, trap ve reggae seslerini deneysel olarak birleştirdiği ilk albümü Müptezhel ile kısa sürede dikkatleri üzerine çeken Ezhel, enerjik sahne performansı ve en sevilen şarkıları ile 19 Nisan akşamı DasDas’ta müzikseverlerle buluştu.



Karşı-kültür ve Anadolu kent yaşamını kaynaştıran şaşırtıcı derecede taze lirik tarzı ile Türkiye’de hip-hop / trap kültürünün önde gelen temsilcisine dönüşen Ezhel, yaklaşık 2000 izleyiciyle hep bir ağızdan şarkılarını söyledi.

Normalde bu tür müziği takip etmeyen dinleyiciler arasında bile favori sanatçılardan biri olan müzisyen, dizilerde de kullanılan Felaket ve Kazıdık Tırnaklarla gibi pek çok parçasını seslendirdi.

Ezhel, yaklaşık 2 saat boyunca sahnede kaldı.