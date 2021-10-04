DasDas'tan yeni oyun: Romeo ve Juliet

Mert Fırat ile Nagihan Gürkan’ın yönetmenliğini üstlendiği, DasDas’ın bu sezonki yeni oyunlarından ‘Romeo ve Juliet’ 15 Ekim Cuma akşamı 20.30’da prömiyer yapıyor. DasDas Sahne’de oynanacak ilk Shakespeare oyunu olan ‘Romeo ve Juliet’ Verona’da yaşayan iki düşman aile çocuklarının imkansız aşkını anlatacak.

Genç kuşağın dikkat çeken oyuncularından Deniz Can Aktaş’ın Romeo’yu, Naz Çağla Irmak’ın ise Juliet’i canlandıracağı oyunun kadrosunda Ayberk Aladar, Barış Gönenen, Başak Kıvılcım Ertanoğlu, Can Avcı, Ceren Boz, Erdem Akakçe, Ertuğrul Gümrükçüoğlu, Hülya Gülşen, Onur Tanyeri, Sinan Gülşen ve Ümit Erlim buluşuyor.

DasDas, yeni haftaya misafir oyunlarıyla başlıyor. Semaver Kumpanya’nın 5 sezondur kapalı gişe oynanan oyunu, Moliere’in kült eseri ‘Cimri’ 7 Ekim Perşembe akşamı 20.30’da DasDas Sahne’de olacak. Tansu Biçer rejisinin Serkan Keskin’in Harpagon performansıyla buluştuğu oyunda Keskin’e Sezin Bozacı, Ahmet Kaynak, Mertcan Ertürk, Metin Alpargun, Cansu Saka, Onur Yalçınkaya, Ezgi Ulusoy Tamer, Onur Şenol, Selen Şenay, Uğur Senkeri ve Saniye Samra eşlik ediyor.



DasDas’ın ev sahipliği yapacağı bir diğer misafir oyun ‘Cyrano de Bergerac’ ise 8 Ekim Cuma akşamı 20.30’da DasDas Sahne’de sahnelenecek. Kumbaracı50’nin tiyatro tarihinin hafızalara kazınan karakterlerinden Cyrano de Bergerac’ı tekrar sahneye taşıdığı müzikli oyunu, Yiğit Sertdemir yönetmenliğinde tiyatroseverlerle buluşuyor. Kadrosunda Ayşegül Uraz, İsmail Sağır, Meriç Rakalar, Murat Kapu, Sinem Öcalır, Yiğit Sertdemir, Burçak Çöllü ile Candan Seda Balaban’ın yer aldığı ‘Cyrano de Bergerac’; erdem, iyilik, aşk ve dostluk gibi konulara göz kırpacak.



Cimri, 7 Ekim Perşembe akşamı 20.30’da DasDas Sahne’de.

9 Ekim Cumartesi akşamı 21.00’de ‘+1 Sunar: Büyük Ev Ablukada Akustik’ konseri ile Büyük Ev Ablukada, DasDas’ta akustik rüzgarları estirecek.



Moritz Rinke’nin kaleme aldığı Tuğsal Moğul yönetmenliğindeki ‘Anadolu Efes katkılarıyla: Westend / Batının Sonu’, 10 Ekim Pazar günü 17.00’de DasDas’ta seyirciyle buluşacak. Eduard ve Charlotte’ın yeni evinde eski dostlarını ve komşularını ağırladığı ilginç geceyi gözler önüne serecek oyunda Evren Bingöl, Gün Koper, Mert Fırat, Naz Çağla Irmak, Pervin Bağdat ile Tülin Özen oynuyor.

