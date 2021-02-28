Dave Grohl ve annesinden televizyon şovu geliyor

Foo Fighters’ın solisti Dave Grohl’un annesi Virginia Grohl tarafından 2017 yılında kaleme alınan From Cradle to Stage (Beşikten Sahneye), altı bölümlük bir dizi olarak ekrana uyarlanacağı bilgisi verildi.

Yapımcı firmaların Live Nation Productions ve Endeavor Content olduğu açıklanan dizinin yönetmenlik koltuğuna ise Dave Grohl oturacak.



Paramount+ platformunda gelecek ay yayınlanması planlanan dizinin konusu Virginia Grohl gibi çocuğu rock yıldızı olan annelere odaklanıyor. Her bölümde farklı bir rock yıldızı ve annesinin işleneceği yapımda hangi sanatçılara yer verileceği konusunda henüz bilgi verilmedi.



Virginia Grohl, Nirvana’nın bateristliğini de yapmış olan oğlunu nasıl yetişdiğini anlattığı kitapta ayrıca yer alan ünlü isimler arasında Amy Winhouse, Dr. Dre, Beastie Boys’tan Mike, R.E.M’den Michael Stipe ve Maroon 5 grubundan Adam Levine bulunuyor.

