Dave Mustaine'den yeni albüm açıklaması

Şubat ayı başında yeni Megadeth albümünün çalışmaları kapsamında vokal kayıtlarına başladığını duyuran Dave Mustaine, yaptığı son açıklamada albümünün tamamlanma aşamasında olduğunun bilgisini verdi.



Albümde yeni şarkıların yanında bir de cover parça olacağını açıklayan Mustaine, hangi şarkıyı coverladıkları konusunda ise bilgi vermedi.



Mustaine, Gimme Metal podcast’inde yaptığı açıklamada, "Şarkı sözleri tamamlandı. Vokal kısmı bitmek üzere. Gitar soloları yapım aşamasında. Albüme tat katan, arka plan vokalleri, klavye ve perküyson gibi etkenlerde tamamlanmak üzere" şeklinde konuştu.

Ocak ayında yeni albümün adını The Sick, The Dying And The Dead – Hasta, Ölen ve Ölü olarak duyuran Mustaine, albümün çıkış tarihi hakkında ise bilgi vermedi.

Mustaine, albümü tekrar turneye çıkabildikleri bir dönemde mi yoksa daha önce mi yayınlanması üzerinde konuştuklarının bilgisini verdi.