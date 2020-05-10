David Bowie'nin hayatı çizgi roman oldu

Müziğin yenilikçi ismi İngiliz sanatçı David Bowie’nin çizgi roman şeklinde biyografisi yayımlandı. David Bowie: Stardust, Rayguns & Moonage Daydreams adlı kitap, dört yıl önce hayatını kaybeden çok yönlü sanatçının hayatını anlatıyor. Steve Horton, Michael Allred ve Laura Allred’in işbirliğinde hazırlanan çizgi romanın önsözü ise Amerikan Tanrıları, Sandman ve Kıyamet Gösterisi gibi işleriyle tanınan Neil Giaman’a ait.



10 Ocak 2016’da hayatını kaybeden Bowie’nin çizgi roman biyografisinde, ünlü sanatçının bir gözbebeğinin neden hep büyük olduğu bilgisi yer alıyor. Bowie’nin, hayatı boyunca yakın arkadaşı olan George Underwood ile bir kız arkadaş meselesi yüzünden girdiği kavgada gözüne aldığı darbe “anizokori” adlı bu duruma neden oluyor.



Kitapta sanatçının Lou Reed ve Iggy Pop ile olan arkadaşlıkları ve sanatsal ilişkileri, Andy Warhol ile yaptığı deneme çekimi ve Ziggy Stardust’ın mitolojisi de anlatılıyor. Kitap 1980’ler, 1990’lar ve 2000’lerle birlikte Bowie’nin son albümü Blackstar ve ölümünü kapsıyor.