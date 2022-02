David Lynch, Steven Spielberg'in yeni filminde oyuncu olacak

Yönetmen David Lynch, Steven Spielberg'in yeni filmi 'The Fabelmans'ın kadrosuna katıldı. Beyazperde'nin haberine göre, rolün detayları sıkı korunan bir sır ama Lynch'in filmde rol alacağı artık kesin.

The Fabelmans, her ikisi de 1970'lerde ortaya çıkan ve yeni ufuklar açan yönetmenlik yetenekleri olan Lynch ve Spielberg arasındaki ilk işbirliğini işaret edecek. Lynch, film yapımcılığı kariyeri boyunca, Mulholland Drive, Eraserhead, Blue Velvet, The Straight Story ve Lost Highway gibi filmlerin yönetmenliğiyle beğeni toplayan harika bir kariyer oluşturdu.



1980 tarihli tarihi draması The Elephant Man, biri Lynch'in yönetmenliği de dahil olmak üzere sekiz Oscar adaylığı alırken, suç romantizmi Wild at Heart, 1990 Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye kazandı.

Lynch, Blue Velvet ve Mulholland Drive için en iyi yönetmen dalında Oscar adaylığı aldı. En son filmi Inland Empire 2006'da yayınlandı ve eleştirmen gruplarından övgüler aldı.

Lynch, aynı zamanda Mark Frost ile birlikte yarattığı Twin Peaks dizisinin arkasındaki akıllardan biri. Lynch, dizinin 1990'lardaki iki sezonluk serisinin altı bölümünü ve 1992'de yayınlanan Twin Peaks: Fire Walk With Me filmini yönetti. 2017'de Lynch, Showtime için 18 bölümlük bir devam dizisi yöneterek Twin Peaks'e geri döndü.

Steven Spielberg

OYUNCULUK DENEMELERİ YAPTI

Yönetmenliğin ötesinde, Lynch garip oyunculuk denemeleri yaptı. “Twin Peaks”in tüm yinelemelerinde FBI ajanı Gordon Cole'u canlandırdı ve diğer performansları, “Louie” ve “The Cleveland Show”da konuk olarak yer almaktan, 2017 yapımı “Lucky”de destekleyici bir role kadar uzanıyor.

Spielberg, şu sıralar West Side Story'yi yeniden tasarladığı için bir ödül konuşmaları telaşına dalmış olsa da yönetmen aynı zamanda The Fabelmans'ın post prodüksiyonuyla meşgul.



“Fabelmans”, Spielberg'in Arizona'da büyüdüğü zamanlarından yola çıkarak ortaya çıkardığı, yarı otobiyografik bir proje olarak tanımlanıyor. Lynch, Michelle Williams, Seth Rogen, Paul Dano, Julia Butters ve yeni yetenek Gabriel LaBelle'den oluşan oyuncu kadrosuna katılıyor. Williams ve Dano'nun Spielberg'in ebeveynlerinden alınan karakterleri üstlenmeleri beklenirken, Rogen'in rolünün Spielberg'in amcasından etkilendiği söyleniyor. LaBelle, bir Spielberg analogu olan hevesli film yapımcısı Sammy'yi canlandırırken, Butters, kız kardeşi Anne'yi canlandırıyor. Spielberg, senaryoyu sık sık birlikte çalıştığı Tony Kushner ile birlikte yazdı.

SPIELBERG'İN WEST SIDE STORY'Sİ