David Schwimmer'den Friends’in yeniden çekileceği iddialarına yanıt

Gösterildiği yıllarda dünya çapında geniş bir hayran kitlesine sahip olan Amerikan komedi dizisi Friends'in yeniden ekranlara döneceği iddiaları bir süredir gündemde. 10 sezon boyunca ekrana yansıyan ve 2004 yılında final yapan Friends dizisi oyuncularının yeni çekilecek olan bir bölüm için tekrar bir araya geleceği iddiasına dizinin ünlü oyuncularından David Schwimmer açıklık getirdi. Dizide “Ross Geller” karakterini canlandıran Schwimmer, yeniden bir araya gelme iddialarını doğrulamadı.

BBC’de yayınlanan The One Show’a konuk olan Schwimmer, kendisine dünya çapında ün kazandıran Friends dizisiyle ilgili sorulara cevap verdi. 53 yaşındaki Amerikalı oyuncu, “Açıkçası bunu doğrulamayı ya da kesin olarak reddetmeyi isterdim. Ama yapamam. Resmi olarak kararlaştırılmış hiçbir şey yok” dedi.

"BÜYÜK HABER GELİYOR" TWEET'İNE ESPRİLİ GÖNDERME

Program sunucusunun konuyla ilgili ısrarına, rol arkadaşı Matthew Perry’nin geçtiğimiz günlerde attığı ve dizinin yeniden çekileceği şeklinde yorumlanan "Büyük haber geliyor!" tweet'ine gönderme yaparak cevap verdi. Schwimmer, “Belki Matthew Perry hamiledir, büyük haberler geliyordur” şeklinde esprili bir ifade kullandı.



Geçtiğimiz günlerde Friends yıldızlarının HBO Max'te yayımlanacak bir saatlik özel bölüm için Warner Bros'la prensipte anlaştığı duyurulmuştu. Hatta nisan ayında lansmanı yapılması beklenen stream platformu HBO Max’te yayınlanmak üzere çekilecek bölüm için Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, David Schwimmer, Matt LeBlanc ve Matthew Perry'nin her birine özel bölümde alacakları rol için 3 milyon ila 4 milyon dolar (yaklaşık 18 milyon - 24 milyon TL) arasında ödeme yapılacağı iddia edilmişti.