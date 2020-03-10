Dayı'nın vizyon tarihi açıklandı

Ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar'ın başrolünde yer aldığı Dayı: Bir Adamın Hikâyesi filminin vizyon tarihi açıklandı.



Uğur Bayraktar ve Serkan Öztürk'ün senaryosuna imza attığı, Ufuk Bayraktar'ın başrolünde yer aldığı Dayı: Bir Adamın Hikâyesi 6 Kasım'da seyirciyle buluşacak.



Bayraktar'ın Ezel dizisinde gençliğine hayat verdiği Ramiz Dayı karakterinin sinema macerası olup olmadığı konusunda dizinin hayranlarında merak uyandıran film, sevilen bir kabadayının hikâyesini anlatacak.

DAYI'DAN İLK TANITIM