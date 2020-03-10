Dayı'nın vizyon tarihi açıklandı

Ufuk Bayraktar'ın başrolünde olduğu Dayı: Bir Adamın Hikâyesi filmi kasım ayında vizyona girecek.

10.03.2020 - 14:03 | Son Güncelleme : 10.03.2020 - 14:09

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Ufuk Bayraktar 'Dağ 2' filmindeki gerçeği açıkladı

Ufuk Bayraktar 'Dağ 2' filmindeki gerçeği açıkladı

Ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar'ın başrolünde yer aldığı Dayı: Bir Adamın Hikâyesi filminin vizyon tarihi açıklandı.

Uğur Bayraktar ve Serkan Öztürk'ün senaryosuna imza attığı, Ufuk Bayraktar'ın başrolünde yer aldığı Dayı: Bir Adamın Hikâyesi 6 Kasım'da seyirciyle buluşacak.

Bayraktar'ın Ezel dizisinde gençliğine hayat verdiği Ramiz Dayı karakterinin sinema macerası olup olmadığı konusunda dizinin hayranlarında merak uyandıran film, sevilen bir kabadayının hikâyesini anlatacak.

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