Deep Water gösterim takviminden çıkarıldı

Kübalı oyuncu Ana de Armas (33) ile ABD'li oyuncu Ben Affleck'in (49) başrolü paylaştığı filmin gösterimi çıkmaza girdi. Deep Water filminin 14 Ocak'ta vizyonda olması bekleniyordu. Ama gösterim takviminden çıkarıldı. Üstelik yeni tarihle ilgili de bir bilgi paylaşılmadı.



KİTAPTAN UYARLAMA



Patricia Highsmith'in 1957'de yayınlanan kitabından uyarlanan Deep Water, Ben Affleck ve Ana de Armas'ı başrolüne yerleştiriyor.



DEEP WATER FİLMİNİN KONUSU



Deep Water, mutsuz bir evlilğe sahip bir çiftin hayatına odaklanıyor.



Takvim değişikliği sonrası görüntülenen Ana de Armas konu hakkında sessiz kaldı

Vic ve Melinda Van Allen, evliliklerinde sorun yaşayan bir çiftir. Uzun süredir yaşadıkları sıkıntı, aralarında sevginin de giderek azalmasına neden olur. Evliliklerini sonlandırmak istemeyen çift, birbirlerinin başkaları ile görüşmelerine izin vererek boşanmaktan kaçınmaya çalışır. Ancak Melinda'nın görüştüğü kişilerin tek tek ortadan kaybolması, Vic'in baş şüpheliler arasında yer almasına neden olur.

Ana de Armas ve Ben Affleck'in yasadığı aşk bu yıl son bulmus, Affleck eski sevgilisi Jennifer Lopez (52) ile birlikte olmaya başlamıştı.

Kaderimin Oyunu 3. yeni bölüm fragmanı

