Deep Water gösterim takviminden çıkarıldı

Eski sevgililer Ben Affleck ve Ana de Armas'ı rol aldığı Deep Water filminin vizyon tarihi iptal edildi. Filmi takvimiyle ilgili hiçbir bilgi bulunmuyor.

Haberler 11.12.2021 - 14:40

Deep Water gösterim takviminden çıkarıldı

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Ben Affleck ile Ana De Armas ayrıldı

Kübalı oyuncu Ana de Armas (33) ile ABD'li oyuncu Ben Affleck'in (49) başrolü paylaştığı filmin gösterimi çıkmaza girdi. Deep Water filminin 14 Ocak'ta vizyonda olması bekleniyordu. Ama gösterim takviminden çıkarıldı. Üstelik yeni tarihle ilgili de bir bilgi paylaşılmadı.

KİTAPTAN UYARLAMA

Patricia Highsmith'in 1957'de yayınlanan kitabından uyarlanan Deep Water, Ben Affleck ve Ana de Armas'ı başrolüne yerleştiriyor.

DEEP WATER FİLMİNİN KONUSU

Deep Water, mutsuz bir evlilğe sahip bir çiftin hayatına odaklanıyor.

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Vic ve Melinda Van Allen, evliliklerinde sorun yaşayan bir çiftir. Uzun süredir yaşadıkları sıkıntı, aralarında sevginin de giderek azalmasına neden olur. Evliliklerini sonlandırmak istemeyen çift, birbirlerinin başkaları ile görüşmelerine izin vererek boşanmaktan kaçınmaya çalışır. Ancak Melinda'nın görüştüğü kişilerin tek tek ortadan kaybolması, Vic'in baş şüpheliler arasında yer almasına neden olur.

Ana de Armas ve Ben Affleck'in yasadığı aşk bu yıl son bulmus, Affleck eski sevgilisi Jennifer Lopez (52) ile birlikte olmaya başlamıştı.

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