Definecilerin zarar verdiği kaya mezar incelemeye alındı

Bartın Darıören köyünde defineciler, kayanın içinin oyulmasıyla oluşturulan mezar ve çevresine kazı yaparak zarar verdi.

Köy muhtarı Hikmet Erdemir bu olaydan sonra verilen zararın tespiti ve boyutlarının belirlenmesi çin alanda inceleme yapılmasını istedi.



Bunun üzerine Amasra Müze Müdürlüğü’nde görevli arkeologlar, köye gelerek incelemelerde bulundu.

Köy muhtarı Hikmet Erdemir’in hazır bulunduğu incelemede arkeologlar, ölçümler yaparak, alanın yapısını inceledi. İlk belirlemelere göre, mezarın bölgede yaşayan önder bir kişiye ait olabileceği bildirildi. Detaylı incelemenin sonrasında alanın koruma altına alınacağı öğrenildi.