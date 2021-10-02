Deli Bayramı seyirciyle buluştu

Ekim ayı itibariyle sahnesine geri dönen kültür sanat ve eğlencenin merkezi DasDas’ta sezonun ilk yeni prodüksiyonu Deli Bayramı’nın prömiyeri dün gece gerçekleşti. Biletleri haftalar öncesinden tükenen oyunun ilk gösterimine Afra Saraçoğlu, Deniz Can Aktaş, İbrahim Büyükak, İdil Fırat, Mert Yazıcıoğlu, Naz Çağla Irmak gibi birçok ünlü isim de katıldı. Oyunun ardından selamlamaya çıkan ekibi tiyatroseverler dakikalarca ayakta alkışladı.

Süpervizörlüğünü usta sanatçı Metin Akpınar’ın yaptığı, yönetmenliğini Metin Akpınar ve Mert Fırat’ın beraber üstlendiği Deli Bayramı’nın zengin oyuncu kadrosunda Alper Baytekin, Ayşegül Cengiz, Büşra Alnıtemiz, Cansu Boz, Didem Balçın, Erdi Güçlü, Hande Özkurt, Kadir Burak Baydar, Mert Fırat, Nila Fırat, Özgün Aydın, Tunahan Çilingir ve Volkan Yosunlu bir araya geliyor.



Turgut Özakman’ın 1987 yılında kaleme aldığı Deliler oyununun günümüze uyarlandığı ve tüm karakterlerin DasDas’ı ele geçirdiği Deli Bayramı’nda deliler, 1980’li yıllara da göz kırparak komedinin gücünü bir kez daha hatırlatıyor.

Sezon boyunca sahnelenmeye devam edecek eser, 18 ile 25 Ekim'de yeniden seyirciyle buluşacak.



Ada Masalı 16. yeni bölüm fragmanı