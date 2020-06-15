Della Miles Keşmir'e dikkat çekmek için söyledi

Besteci Turgay Evren'in sözünü yazdığı, müzik ve düzenlemesini ise Ali Tolga Demirtaş'ın gerçekleştirdiği 'Benim Adım Keşmir' 'Kashmir Is My Name' adlı parça ortaya çıktı.

Bu parça için stüdyoya giren ABD'li ünlü soul rock şarkıcısı Della Miles, şarkıyı İngilizce seslendirdi. Çekilen görüntülerle de klip hazırlandı. Sosyal medyada paylaşılan parça, ilgi toplayıp beğenildi.

Pakistan Cumhurbaşkanı Dr. Arif Alvi, İngilizce attığı tweetle, "Keşmir özgürlüğünü kazanacak. Bu klibi mutlaka izlemeli ve retweet etmeli" dedi. Arif Alvi, emeği geçenlere teşekkür etti. Pakistan başta olmak üzere, birçok ülkede klip yankı buldu. Pakistan resmi televizyonu PTV, klibi ekranlarına taşıdı.



Sosyal medyada açıklama yapan Della Miles, "Keşmir'de Müslümanlar katlediliyor. Komşumuz açken tok yatan bizden değildir diyen Hz. Muhammed efendimizin yüzüne nasıl bakacağız ahirette. Bırakın komşumuzun açlığını, dünyada Müslüman kardeşlerimiz zülüm görürken bizler yataklarımızda huzurlu bir şekilde yatıyorsak şayet, Efendimizden bize şefaatçi olmasını nasıl isteyeceğiz ahirette. Keşmir zulüm altında. Dünyada Müslümanlar zulüm altında. Ey Müslüman kardeşlerim. Müslüman ülkelerin devlet başkanları. Sizce de bu zulme birlik olup dur demenin zamanı gelmedi mi? Daha ne kadar bekleyeceğiz bu zulme dur demek için" dedi.

72 YILDIR BİTMEYEN KRİZ: KEŞMİR

