21 Aralık'ta Kale Outlet Center’da açılacak sergide Demet Akbağ’ın özel fotoğraf arşivi, gazete, dergi kupürleri ve hayranlarından gelen toplam 4 bin 500 adet fotoğraf Geçmişten Geleceğe Başarı Hikayesi Fotoğraf Sergisi'nde yer alacak.
Demet Akbağ’ın sanat ve özel yaşamından en özel karelerinin yer alacağı sergi; açılışından sonra 1 ay boyunca ziyaretçilere açık olacak ve sergiden elde edilecek tüm gelir Çaba Derneği'ne bağışlanacak.
Demet Akbağ için özel sergi (Geçmişten Geleceğe Başarı Hikayesi)
Sanat
Daha önce Türkan Şoray, Emel Sayın, Hülya Koçyiğit, Fatma Girik, Filiz Akın ve Nejat Uygur, Perran Kutman için hazırlanan “Geçmişten Geleceğe Başarı Hikayesi Fotoğraf Sergisi" bu bir diğer usta isim Demet Akbağ için gerçekleşecek.
21 Aralık'ta Kale Outlet Center’da açılacak sergide Demet Akbağ’ın özel fotoğraf arşivi, gazete, dergi kupürleri ve hayranlarından gelen toplam 4 bin 500 adet fotoğraf Geçmişten Geleceğe Başarı Hikayesi Fotoğraf Sergisi'nde yer alacak.