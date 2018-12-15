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21 Aralık'ta Kale Outlet Center’da açılacak sergide Demet Akbağ’ın özel fotoğraf arşivi, gazete, dergi kupürleri ve hayranlarından gelen toplam 4 bin 500 adet fotoğraf Geçmişten Geleceğe Başarı Hikayesi Fotoğraf Sergisi'nde yer alacak.

Demet Akbağ’ın sanat ve özel yaşamından en özel karelerinin yer alacağı sergi; açılışından sonra 1 ay boyunca ziyaretçilere açık olacak ve sergiden elde edilecek tüm gelir Çaba Derneği'ne bağışlanacak.