Profesyonel müzik kariyerine Kayahan’a vokalistlik yaparak başlayan Demet Sağıroğlu, ilk solo sahne performansı sorulduğunda unutamadığı bir anısını anlattı:

"Kayahan, müzikteki babamdı. Ondan çok şey öğrendim; şarkı nasıl söylenir, nasıl yazılır, sahnede nasıl durulur… "İlk albümünü ben yapacağım" dedi. Ondan bir tarih istedim, söz aldım. Sehpaya çizik attı. O tarih geldi, çattı. Ortada albüm yok. 'Kayahan Ağabey; ama bu tarihte söz vermiştiniz, sehpaya çizik attınız' dedim. ‘Sehpa değişti’ dedi. Güldük. ‘O zaman ben de değiştim’ dedim. O sırada Şehrazat ve Uzay Heparı'dan albüm teklifi gelmişti. Ben de onlara çok inanmıştım. 'O halde ben gidiyorum Kayahan Ağabey' dedim. Bana küstü. O dönemlerde solo sahne performansı yapmaya başladım. Kayahan Ağabey’i de davet ettim. Mekana siyah çelenk gönderdi. Çelengin üzerine bütün müzisyenlerin adını yazdırmış, benim adımı en alta yazdırmış. Şimdi gülümseyerek hatırlıyorum bu anıları."



"UZAY HEPARI KADAR YETENEKLİSİNİ GÖRMEDİM"



Demet Sağıroğlu ilk albümü Kınalı Bebek'te birçok ilkin yaşandığını da anlattı:



"Şehrazat'ın ilk prodüktörlüğüydü. Beni Sezen Aksu'nun sahnesinde izleyip 'İlk sanatçımız Demet olmalı’ diyerek, albüm teklif eden Sony Müzik'in ilk sanatçısıydım.

O albümde Uzay Heparı'nın da yeri çok ayrı. Birçok bestesi ve düzenlemesi var. Çok yetenekli ve özel bir müzisyendi Uzay. Ondan sonra çok müzisyenle çalıştım. Onun kadar yeteneklisini görmedim."



Sağıroğlu, NTV Radyo'da Suat Kavukluoğlu'nun "Müzik Defteri" programına konuk oldu.

"MELİH KİBAR 'ÇİĞDEM TALU'DAN SONRA SÖZ YAZARIMI BULDUM' DEDİ"



Melih Kibar'ın Sessiz Veda şarkısının sözlerini yazan, bu şarkısı Tuna Kiremitçi'nin ilk filminde kullanılan Sağıroğlu, o şarkının hikayesine dair de bilinmeyenleri paylaştı:



"Melih Ağabey, bana söz yazmam için birkaç beste yollamıştı. İçlerinde en çok 'Sessiz Veda'yı sevdim. 'Buna söz yazılamaz, yapısı uygun değil' dedi. Israr edince, denememe izin verdi. Sözleri duyunca çok etkilendi. Hatta o yıllarda gazetelere benimle ilgili demeçler verdiğini hatırlıyorum: 'Çiğdem Talu'dan sonra söz yazarımı buldum. Demet Sağıroğlu'yla çalışacağım’ diye.. Sonra o şarkıyı Tuna dinledi. ‘Ben bunu filmimin şarkısı yapmak istiyorum’ dedi. Şarkıda geçen 'Adını Artık Sen Koy' filmin adı oldu."

İLK ALBÜM ÇALIŞMALARI SIRASINDA UZAY HEPARI'YI KAYBETTİK"



İlk albüm çalışmaları devam ederken Uzay Heparı'nın ani ölümüyle sarsılan Sağıroğlu, yaşadıkları travma nedeniyle bir süre albümü çıkaramadıklarını anlattı:

"Albümün son vokal kayıtlarını yapıyorduk. O gün Uzay'la beraber stüdyodaydık. Hatta Özkan Uğur ve Kenan Doğulu da gelmişti vokale. Çalışmaları bitirdik. Akşam albümü kutlamak üzere sözleşip hazırlanmak üzere evlerimize gittik. Yolda kaza haberini aldık. Onun ölümüyle çok sarsıldık. Hepimiz uzun süre bu travmayı atlatamadık. Ben bu albümü çıkarmamayı düşündüm. Şehrazat 'Olur mu öyle şey, bu Uzay'a büyük saygısızlık. Uzay bu şarkılarıyla yaşayacak' dedi. Sonra albümü sonbaharda yayınladık."



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