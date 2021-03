Demi Lovato'dan yeni şarkı

Dünyaca ünlü şarkıcı Demi Lovato, 2 Nisan'da çıkacak olan yeni albümü The Art of Start Over'ın çıkış şarkısı, Dancing with the Devil'ı Island Records etiketiyle 25 Mart’ta yayımladı.

Bianca Deiandra Atterberry, John Ho, Mitchell Allan Scherr dahil olmak üzere yıldızlardan oluşan bir müzisyen grubu tarafından yazılan Dancing with the Devil, Lovato’nun 2018 yılında yaşadığı mücadeleyi anlatıyor.

2018 yılında aşırı doz uyuşturucu nedeniyle hastaneye kaldırılan ünlü şarkıcı, o dönemde üç felç ve bir kalp krizi geçirmiş, beyninde hasar oluşmuştu.

BELGESELDE İTİRAFLAR

Demi Lovato'nun Dancing With The Devil adlı YouTube belgeseli daha yayınlanmadan ses getirmiş, 23 Mart'ta yayınlanan belgeselde ünlü şarkıcının eski erkek arkadaşı tarafından tecavüze uğradığı itirafı ortaya çıkmıştı. Lovato, uyuşturucu satıcılarının cinsel saldırısına uğradığını da bu belgeselde açıklamıştı.