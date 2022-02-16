Demir Demirkan konser serisine başlıyor

Türk rock müziğinin önemli temsilcilerinden Demir Demirkan uzun bir aradan sonra Türkiye’deki hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. 2016 yılından bu yana ABD’de yaşayan ve müzik çalışmalarına burada devam eden ünlü müzisyen, mart ayında İzmir, İstanbul, Ankara ve Eskişehir’de konserler verecek.



Demirkan, 2 Mart’ta İzmir Ooze Venue, 3 Mart’ta İstanbul Dorock XL Kadıköy, 22 Mart’ta Ankara 6:45, 29 Mart’ta Eskişehir IF sahnesinde olacak.



Zaferlerim, Aşktan Öte, Gitti Gider gibi unutulmaz şarkılara imza atan, Demirkan'a sahnede yıllardır beraber çalıştığı müzisyen arkadaşları, bas gitarda Levent Candaş, davulda Arbak Dal ve gitarda Serkan Gürüzümcü eşlik edecek.



“DİNLEYİCİMİ ÇOK ÖZLEDİM"



2016'da ABD’ye yerleşen ve hayatını burada sürdüren sanatçı, son olarak karantina sürecinde yazdığı 'Deli Hayaller' ile 'Hayat Nedir' şarkılarını müzikseverlerle paylaşmıştı.

İki yıldır konser vermediğini ve dinleyicisini çok özlediğini dile getiren Demirkan, “İki yılı aşkın bir süredir solo konser yapmadım ve hem grubum ile çalmayı hem de dinleyicimi çok özledim. Mart ayında dört konserle bu ayrılığa son veriyoruz ve bu gerçekten heyecanla karışık büyük bir mutluluk. Hasretimiz sona eriyor!” dedi.

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