Demir Demirkan'dan yeni şarkı: Deli Hayaller

Demir Demirkan, Deli Hayaller isimli yeni bir tekli çıkardı. Demirkan'ın bu özel projesinin sözü ve müziği kendisine ait.

Deli Hayaller, 8 Mayıs tarihinde sadece Fizy'de, 11 Mayıs'ta da tüm dijital platformlarda yerini alacak.



Küresel çapta yaşanan belirsizliklere karşı insan doğasının yine kendi içinde bulacağı gücü başarılı müziği ile dinleyiciye aktaran Demir Demirkan, Fizy ile işbirliği gerçekleştirerek hayranlarının evden çektiği görüntüler eşliğinde şarkısını kliplendirdi.



Deli Hayaller’i COVID-19 salgını esnasında yazan başarılı sanatçı, krizden en az zararla çıkabilmek için umut ve hayallerimize hep birlikte sarılmamız gerektiğinin altını çiziyor.



Demirkan, Deli Hayaller isimli projesi hakkında şunları söyledi:

‘’Hepimizin 'deli' diye nitelendirebileceği hayalleri var. Bu hayaller kendimizden daha büyük ve gerçekleştirilemez gibi gözükse de işin gerçeği, o hayalleri kurabiliyorsak gerçekleştirebiliriz de! Single’ın kapak tasarımında da betimlendiği gibi, küçücük kayığında herhangi bir kişi yıldızlı bir gecede umuduna güvenip koca bir okyanusa açılabilir. Bu dünyayı bu inanç ve cesaretle kurduk ve aynı umutlarla yaşatmaya devam edeceğiz.’’

